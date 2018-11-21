За реконструкцию системы мелиорации Ораниенбаума Минкульт готов заплатить 94 млн рублей

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта объявила конкурс: разыскивается подрядчик, который приведет в порядок мелиоративную систему, мосты и канавы дворцово-паркового ансамбля "Ораниенбаум". Начальная цена контракта составляет 94 млн рублей. Информация об этом 21 ноября размещена на сайте госзакупок.

Согласно технической документации, в список задач для потенциального исполнителя входят завершение реконструкции и строительства трубопереездов, ремонт мелиоративных канав в разных районах парка, а также восстановление трех прудов в восточной части территории Ораниенбаума. Сделать все это необходимо до 29 декабря 2018 года.

Дирекция принимает заявки до 11 декабря. Прошлая попытка учреждения найти подрядчика за те же деньги не увенчалась успехом – на конкурс, объявленный в августе 2018 года, не пришло ни одной заявки.