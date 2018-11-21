СК возбудил дело из-за сбитого самолетом в Шереметьево. Тот ринулся на взлетную полосу при посадке в перронный автобус

В гибели пассажира, который летел из Мадрида в Ереван, нашли признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту нарушения требований транспортной безопасности при организации полетов, повлекшего смерть 25-летнего мужчины, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263.1 УК РФ», – говорится в опубликованном 21 ноября на сайте СК заявлении ведомства.

По последним данным следствия, 25-летний мужчина, следовавший рейсом из Испании в Армению, 20 ноября сделал пересадку в столице России. После регистрации на рейс Москва – Ереван он вместе с другими пассажирами проследовал на посадку в перронный автобус, однако по неустановленным пока причинам направился на взлетно-посадочную полосу №2 в районе рулежной дорожки «Альфа», где и был смертельно травмирован вылетавшим в Афины Boeing-737.

Ранее главный аэропорт Греции рапортовал, что лайнер, сбивший человека, успешно приземлился в столице Эллады. После его осмотра на корпусе были замечены вмятины от столкновения, биологические следы и прочие повреждения, поэтому временно Boeing-737 летать не будет.

СМИ также сообщили, что мужчина, выбежавший на взлетно-посадочную полосу, был депортирован из Испании на родину. СК опубликовал видео с места трагедии, где видно, что части одежды, например пух из куртки и шнурок от обуви, разбросало на большом расстоянии.