После отставки более 20 судей правящая партия Польши хочет отменить спорную реформу Верховного суда

Поправку к реформе Верховного суда внесла правящая партия «Право и справедливость» в Польше. Об этом сообщает сайт Сейма 21 ноября. Проект документа разрешает людям старше 65 лет занимать должность судьи при согласии президента.

Документ направлен в парламент на первое чтение. «Поправка представляет собой исполнение судебного запрета Европейского суда», — сказано в сообщении.

В октябре Европейский суд обязал Польшу приостановить действие новых законов, принятых в рамках судебной реформы. Инициатива понизила пенсионный возраст для судей с 70 до 65 лет, из-за чего более 20 судей Верховного суда были вынуждены подать в отставку. Закон о Верховном суде был принят в конце прошлого года.