С-400 как способ заявить о своей независимости. Die Welt объяснила причину повышенного спроса на российский зенитно-ракетный комплекс

Зенитно-ракетные комплексы С-400 стали «экспортным хитом» России на мировом рынке. Так, по крайней мере, пишет немецкая газета Die Welt. Издание отмечает, что ЗРК уже закупили в Китае, Турции и Индии. Последняя подписала контракт на сумму более пяти миллиардов долларов.

Эксперты считают, что С-400 в мире нет равных по техническим характеристикам. Комплексы могут поражать цели в радиусе 400 километров, летящих на высоте до 30 километров. ЗРК может оснащаться ракетами различной дальности, тогда как американская система Patriot располагает лишь ракетами 100-километровой дальности.

Автор статьи вместе с тем утверждает, что покупки С-400 имеют политический подтекст. Эти зенитно-ракетные комплексы становятся для многих стран важным козырем в диалоге с США, который помогает им отстоять свой суверенитет. Уже только один интерес к покупке комплекса — это возможность позиционировать себя как независимое государство, не позволяющее Вашингтону диктовать свои правила, пишет издание.

Ранее СМИ сообщали о 13 странах, которые намерены купить российские С-400. По данным CNBC, возможные сделки на поставки С-400 уже обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Ранее «Алмаз-Антей» передал Минобороны России очередной полковой комплект ЗРК С-400.