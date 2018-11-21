Депутаты утвердили поправки к дефицитному бюджету Петербурга. Сокращены расходы на расселение коммуналок, в обиде муниципалитеты

Петербургский парламент 21 ноября проголосовал за поправки к бюджету 2019 года. Свои предложения подали представители всех фракций и губернатор. Утвердили лишь поправки Смольного и «Единой России».

В соответствии с принятыми изменениями доходы и расходы увеличатся на 15,5 млрд и составят 591,833 млрд рублей и 643,793 млрд рублей. Дефицит сохранится на прежнем уровне в размере 51,959 млрд рублей, сообщает корреспондент «Фонтанки».

При обсуждении поправок глава фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева заметила, что чиновники снизили траты на расселение коммуналок и программу «Молодежи – доступное жильё». Кроме того, парламентарии обратили внимание на траты на трамвайные концессии. По словам Дмитриевой и ее коллег, в Красногвардейском районе, где построена частная трамвайная сеть «Чижик», этим видом транспорта пользуется 1 процент горожан, тогда как тратится на него в 16 раз больше, нежели на другие трамваи.

Помимо прочего, у депутатов от «Единой России» вызвало недоумение уменьшение доходной части бюджетов муниципалитетов центральных районов. По словам депутата Юрия Гладунова, в связи со снижением процента налоговых поступлений, направляемых в бюджеты муниципалитетов, в 15 муниципальных образованиях сократились доходы на 66 млн рублей. «Это вызвало протесты депутатов», – заявил он. Как пояснили позже представители комитета финансов, изменение процента налоговых поступлений связано с необходимостью выравнять положение муниципалитетов центральных и спальных районов.

В рамках обсуждения этого вопроса спикер парламента Вячеслав Макаров в резкой форме обратился к советнику по финансам врио губернатора Евгению Елину, который отвлёкся во время заявлений Гладунова: «Евгений Иванович, хватит разговаривать по телефону-то! Эй! Толкните его там кто-нибудь! Послушайте, что депутаты говорят!».

Предполагается, что третье чтение состоится 28 ноября.