Castorama уйдет из России. Российский бизнес приносил британскому ретейлеру убытки

Сеть магазинов товаров для дома Castorama (принадлежит британскому ретейлеру Kingfisher) планирует уйти из России, говорится в отчетности компании за три квартала 2018 года, опубликованной 21 ноября.

По словам гендиректора Kingfisher Вероник Лори, ретейлер решил «сконцентрироваться на ключевых рынках, где у него уже есть лидерская позиция или есть перспективы занять ее». Кроме России, компания прекратит работу в Испании и Португалии.

По данным СПАРК, выручка ООО «Касторама рус» в 2017 году сократилась на 4%, до 32,5 млрд рублей. Чистый убыток вырос до 2,8 млрд рублей с 2,05 млрд рублей годом ранее. По оценке аналитического агентства InfoLine, Castorama занимала 4 место в России среди продавцов товаров для дома, уступая французской Leroy Merlin, российскому «Петровичу» и немецкой Obi.

Всего в России работает 21 гипермаркет Castorama, в том числе два в Петербурге. В своем сообщении компания не уточняет, когда именно они прекратят работу и как именно она намерена распорядиться недвижимостью и брендом. Ранее в этом году с российского рынка ушел еще один иностранный игрок рынка товаров для ремонта: финская Kesko продала 12 гипермаркетов «К-раута» Leroy Merlin.