Строительство
ГК «КВС» - «Лучшая строительная площадка и бытовой городок»
ГК "КВС"
15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».
ЖК «Наутилус» и ЖК «Жили-были» признаны победителями в номинациях «Лучшая строительная площадка и бытовой городок». Дипломы лично получил управляющий ООО «КВС» Игорь Потомский.
ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)
ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/