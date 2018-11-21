Меркель: Германия сохранит военное сотрудничество с Великобританией после Brexit

Немецкий канцлер заявила, что уважает решение британцев покинуть Евросоюз, подчеркнув при этом важность сотрудничества в сфере обороны.

«Мы хотим иметь хорошие отношения с Великобританией и в будущем. В частности, в вопросах безопасности. <...> Германия всеми силами будет выступать за это» , – цитирует 21 ноября выступление Ангелы Меркель в бундестаге издание Focus.

Канцлер также выразила уверенность, что на саммите ЕС в Брюсселе, который пройдет 25 ноября, европейские страны смогут согласовать все необходимые документы по Brexit.

Ранее в комментарии Reuters немецкий канцлер подчеркнула, что попытается поддерживать «дружеские и близкие отношения» с британцами.