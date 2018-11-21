Верховный суд возобновил производство по делу участника протеста на Болотной, но не стал отменять приговор

Верховный суд РФ оставил без изменения приговор участнику протеста на Болотной площади Степану Зимину. Высшая судебная инстанция страны сочла, что оппозиционер действительно применял насилие в отношении полицейского шесть лет назад. Но в СИЗО его держали до суда незаконно.

Об этом со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского сообщает ТАСС.

«Президиум Верховного суда возобновил производство по делу Степана Зимина по решению ЕСПЧ и отменил в отношении него продление сроков содержания под стражей и соответствующие апелляции. Приговор же оставил без изменения», – сказал он.

В начале 2018 года Европейский суд по правам человека присудил оппозиционеру 12 5000 тысяч евро за нарушение в отношении него трех статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод. Речь идет о статьях 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 11 (свобода собраний и ассоциаций)

Напомним, согласованная с властями Москвы акция 6 мая 2012 года на Болотной площади переросла в беспорядки. Оппозиция обвинила силовиков в препятствовании шествию и митингу, а органы правопорядка увидели в действиях участников митинга провокацию. Тогда были задержаны более 400 человек. Организаторы беспорядков — Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев — получили по 4,5 года колонии, рядовые участники приговорены к меньшим срокам. Несколько фигурантов амнистировали, один направлен на принудительное психиатрическое лечение.

Зимин в 2014 году получил 3,5 года лишения свободы. В июне 2015-го он условно-досрочно освободился. После этого он обратился в Страсбургский суд. Тот нашел нарушения по трем статьям, но не по 18-й «политической» статье (пределы использования ограничений в отношении прав). Также ЕСПЧ обязал Верховный суд РФ пересмотреть дело.