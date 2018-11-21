Петербурженка стала чемпионкой России по пауэрлифтингу

Паралимпийская спортсменка из Санкт-Петербурга Марина Бекетова стала чемпионкой России по пауэрлифтингу (жим штанги) среди атлетов без физических ограничений, также петербургская женская сборная стала победителем командного зачета.

Чемпионат проходил в Суздале. Участие в нём приняли спортсмены из разных городов России. В состав петербургской команды вошла и паралимпийская спортсменка Марина Бекетова (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), которая в октябре 2018 года на Открытом турнире Санкт-Петербурга стала победителем в абсолютном зачете и установила три рекорда города среди спортсменов без физических ограничений. В Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов подчеркнули, что из-за отстранения ПКР из МПК участие российских атлетов в мировых стартах пока невозможно, чтобы получать новый опыт выступления, Марина участвует в непаралимпийских турнирах.

На ЧР Марина Бекетова смогла взять золото в весовой категории до 52 кг, подняв 95 кг. Второе место закрепилось также за паралимпийской спортсменкой Анастасией Мамадомировой (Краснодар) – 95 кг, бронза у тяжелоатлетки Яны Задориной (Кемеровская область, спортсменка без ПОДА) – 90 кг.

Марина Бекетова принесла очки и в пользу женской сборной Петербурга, которая одержала победу в командном зачете.

«Наши ребята из Питера отлично поддерживали, спасибо им. Мы женской командой заняли 1 место. Очень довольна, что смогла принести очки в команду и мы смогли привезти кубок в Санкт-Петербург. Надеюсь, это только начало и хотелось бы получить больше опыта на таких соревнованиях. Время покажет, а пока всем огромное спасибо за поддержку и подготовку», – поделилась Марина Бекетова.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» также выражает благодарность всем, кто поддерживает и оказывает помощь спортсменке.