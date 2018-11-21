Суд отказался «заморозить» превращение устья Смоленки в рекреацию. Об этом арбитраж попросил «Театр песни»
Арбитражный суд не удовлетворил ходатайство компании, которая намеревалась возвести Театр песни в устье реки Смоленки в Петербурге. Юрлицо просило на время рассмотрения иска запретить изменять функциональное назначение участка. Информация об этом 21 ноября появилась на сайте «Электронное правосудие».
В своем ходатайстве ООО «Театр песни» просило суд принять обеспечительные меры – запретить Смольному передавать права по владению или использованию участка на Новосмоленской набережной, где должно было появиться здание театра. Кроме того, истец предлагал наложить временный запрет на изменение функциональной зоны территории с «Д» (зона общественно-деловой застройки).
Напомним, что в сентябре комиссия по Генплану рекомендовала петербургскому парламенту присвоить территории на Смоленке статус рекреации, который запрещает капитальное строительство. Соответствующие поправки Заксобранию предстоит 21 ноября рассмотреть в первом чтении.
Ранее суд уже отказывал ООО «Театр песни» в принятии другой обеспечительной меры – приостановке действия распоряжения правительства города об отказе властей предоставить инвестору участок под застройку.
Иск компании к Смольному арбитраж рассмотрит 15 января.
Справка:
ООО «Театр песни» получило участок площадью 2,7 га на Новосмоленской набережной в 2011 году. Решение вызвало протест местных жителей, которые указывали на нехватку зеленых зон на Васильевском острове. В 2014 году Куйбышевский районный суд удовлетворил иск депутата Заксобрания Алексея Ковалева, который обнаружил, что театру предстоит появиться прямо поперек запланированной к строительству дороги. После этого «Театр песни» предложил создать проект в виде двух зданий по сторонам Морской набережной, которые будут соединены подземным и надземным переходами. В 2016 году Смольный через суд предпринял попытку расторгнуть договор об аренде участка, однако инвестор оспорил решение, и в прошлом году стороны подписали мировое соглашение, по которому «Театр песни» должен был в течение 3 месяцев направить в правительство города новый пакет документов с учетом всех замечаний к проекту. Документы инвестор отправил, но их отказался согласовать комитет по инвестициям.