Суд отказался «заморозить» превращение устья Смоленки в рекреацию. Об этом арбитраж попросил «Театр песни»

Арбитражный суд не удовлетворил ходатайство компании, которая намеревалась возвести Театр песни в устье реки Смоленки в Петербурге. Юрлицо просило на время рассмотрения иска запретить изменять функциональное назначение участка. Информация об этом 21 ноября появилась на сайте «Электронное правосудие».

В своем ходатайстве ООО «Театр песни» просило суд принять обеспечительные меры – запретить Смольному передавать права по владению или использованию участка на Новосмоленской набережной, где должно было появиться здание театра. Кроме того, истец предлагал наложить временный запрет на изменение функциональной зоны территории с «Д» (зона общественно-деловой застройки).

Напомним, что в сентябре комиссия по Генплану рекомендовала петербургскому парламенту присвоить территории на Смоленке статус рекреации, который запрещает капитальное строительство. Соответствующие поправки Заксобранию предстоит 21 ноября рассмотреть в первом чтении.

Ранее суд уже отказывал ООО «Театр песни» в принятии другой обеспечительной меры – приостановке действия распоряжения правительства города об отказе властей предоставить инвестору участок под застройку.

Иск компании к Смольному арбитраж рассмотрит 15 января.