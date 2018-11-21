Доброе дело
В Петербурге открывается первый творческий инклюзивный фестиваль
В Петербурге стартует первый творческий инклюзивный фестиваль «Невесомость». На нём буду представлены проекты, созданные подопечными и волонтёрами Благотворительного фонда «Каждый».
21 и 22 ноября в пространстве «Ткачи» посетители смогут увидеть фотовыставку «Невесомость». На ней будут представлены истории о людях, для которых коляска – не препятствие вдохновлять и быть вдохновленными. Автор проекта фотохудожник Альба. За плечами её творческого пути пять персональных выставок и сотни работ для музыкальных, танцевальных и других творческих проектов.
Также состоится премьера песни «Каждый». Она была написана ребятами во время выездного мероприятия «Шаги навстречу» летом 2018 года. В создании аранжировки и записи принимали участие известные петербургские музыканты Лиза Смолл, Айова, Марсель.
Помимо презентации проектов фонда, на фестивале планируется большая программа, направленная на открытие внутреннего и творческого потенциала. В рамках фестиваля также будет организована благотворительная ярмарка, а все вырученные средства пойдут на помощь подопечным фонда.
Петербуржцев и гостей города ждут на фестивале 21 и 22 ноября на набережной Обводного канала, 60. Начало в 19:00. Вход на фестиваль свободный, по системе донейшн.
Справка:
Благотворительный фонд «Каждый» был создан в 2014 году. Организация оказывает помощь семьям, в которых есть неизлечимо больной ребёнок или взрослый. В частности, фонд предоставляет технические средства реабилитации, которые улучшают качество жизни больных людей. За время работы была оказана помощь более 60 семьям.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга