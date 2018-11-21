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Общество
21.11.2018 12:39
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Минобороны направит более 2,5 млрд рублей на продление сроков службы стратегических ракетных комплексов

Министерство обороны РФ проводит одновременно шесть закрытых аукционов на госзакупках, на общую сумму более 2,5 млрд рублей, чтобы продлить сроки эксплуатации межконтинентальных баллистических ракетных комплексов страны.

Аукционы озаглавлены «Выполнение мероприятий в обеспечение продленных сроков эксплуатации ракетных комплексов стратегического назначения» и относятся к ракетным комплексам под индексами 15П135 (УР-100Н), 15П118М («Воевода»), 15П155,15П165 (Тополь-М)». Они были объявлены 30 июля, 31 августа, 24 и 31 октября, последние – 16 и 20 ноября. Первые четыре находятся в стадии работы конкурсной комиссии. По остальным принимаются заявки.

Из конкурсной документации следует, что планируются работы по проведению дефектации оборудования технических систем, систем автоматического и дистанционного управления, систем охранно-пожарной сигнализации. А также проведение капитального ремонта агрегатов и подвижного технологического оборудования ракетных комплексов, восполнение запасных частей и элементов обязательной замены, проведение доработок.

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