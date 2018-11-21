Почти четверть россиян не может купить базовый набор продуктов питания

Уровень доходов 22% участников опроса Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания.70% россиян живут в режиме экономии, сообщает 21 ноября «Коммерсантъ».

Эксперты разделили данные по четырем зонам: зона бедности, зона потребительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта. В «зону бедности» попали респонденты, чьи доходы не могут позволить даже минимально необходимый набор продуктов (22%).

В «зоне потребительского риска» оказались 35,6% опрошенных. На свой заработок они могут купить нормальную еду и одежду, но приобретение предметов длительного пользования (бытовые приборы, смартфоны и компьютеры) вызывает большие трудности. При этом перспектив повышения дохода у них нет.

14,1% россиян попали в «зону возможных изменений», которая делится на две группы: те граждане, чьи финансы позволяют обеспечить нормальное питание и одежду, а покупка предметов длительного пользования уже вызывает сложности, но сами респонденты верят в перемены к лучшему, и группу тех, кто может позволить товары длительного пользования, но они ожидают ухудшения материального положения.

Оставшиеся 28,3% участников исследования РАНХиГС из «зоны потребительского комфорта» могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования и не ждут снижения доходов.

Исследователи отмечают, что сегодня доля ожидающих улучшения финансово положения выше (26,5%), чем доля ожидающих ухудшения (19,1%). Позитив растёт с 2017 года, после периода «жёсткой экономии» в 2015-2016 годах.