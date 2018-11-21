Эксперты по кибербезопасности США заявляют о новой активности «русских хакеров» в американских госструктурах

Про новые кибератаки со стороны хакерских группировок, якобы имеющих отношение к России, сообщил журнал Wired со ссылкой на данные американской компании Palo Alto Networks (специализируется на системах кибербезопасности. – Прим. ред.). Эксперты сообщили, что хакерская группа APT 28, также известная как Fancy Bear или Sofacy, с помощью фишинговых рассылок в октябре и начале ноября текущего года атаковала «ряд государственных структур, в том числе в Северной Америке, Европе и странах бывшего СССР». Уточняется, что хакеры могли получать данные с компьютеров получателей заражённых документов.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что АРТ 28 «постоянно развивает свои механизмы» и уже использует программу с условным названием Cannon (пушка, орудие. – Прим. ред.), которая имеет «невысокий» шанс быть отслеженной.

В минувшую субботу сообщалось об атаке группировкой ATP 29 не менее 20 подрядчиков минобороны США, медиакомпаний, фармацевтических фирм, военных и силовых структур.

В начале октября минюст США обвинил семерых россиян в кибератаках на ОЗХО, WADA, FIFA и другие организации. Американское правительство считает хакеров сотрудниками ГРУ. После этого министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что ее страна находится в состоянии кибервойны с Россией. 19 октября власти Чехии отчитались об изъятии имущества на 10 миллионов евро у «предполагаемых российских хакеров». В конце октября кибервойска США пообещали персональными письмами уведомить каждого российского хакера, что он обнаружен. Тогда же хакерской атаке подверглись японские военные спутники.

Хакерским атакам подвергаются и российские официальные структуры. ФАС России в середине ноября сообщила, что киберпреступники пытались получить логины и пароли сотрудников службы. В октябре и ноябре 2018 года кибератакам также подверглись более 50 российских банков, сообщила российская компания Group-IB.

На этом фоне в России разработан законопроект об ограничении спутникового Интернета в целях «национальной безопасности».