18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +1
$ 65.95р
75.15р
13:38 21.11.2018
Расширенный поиск

Общество
21.11.2018 12:18
Печать

Вице-спикер Яровая собирается ужесточить правила получения лицензии на оружие

Ирина Яровая подготовила новый законопроект, который усложнит россиянам от 18 до 21 года возможность получения охотничьего билета, а также лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного оружия. Эту информацию 21 ноября подтвердила пресс-служба российского парламентария.

«Для обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья граждан мы предлагаем ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни, что позволит уполномоченным органам обладать важной информацией, характеризующей личность уже на стадии принятия решения», – заявила вице-спикер Государственной думы.

Ирина Яровая собирается ввести несколько требований: во-первых, молодым людям, желающим получить охотничий билет и лицензию, необходимо будет предоставить справку с места учебы или работы; во-вторых, теперь нужна будет еще и справка о доходах, а в-третьих, последним этапом станет собеседование с сотрудником Росгвардии.

По мнению парламентария, предложенные меры помогут предотвратить тяжкие и особо тяжкие преступления. Свою поддержку предложениям Яровой уже высказали профильные комитеты Госдумы.

Напомним, что об ужесточении правил получения лицензии на оружие заговорили после массового убийства в Керчи. Так, депутаты Госдумы предложили  поднять возрастной ценз для продажи оружия до 21 года. Сенаторы поддерживают эту меру. Кроме того, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди считает, что разрешение на покупку оружия нужно выдавать лицам не младше 22 лет. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, предложила  увеличить возрастной ценз до 25 лет.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
21.11.2018 13:04

ГК «КВС» - «Лучшая строительная площадка и бытовой городок»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области «СТРОЙМАСТЕР – 2018».
АО «Строительный трест»
21.11.2018 11:27

Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован двумя банками

Десятый лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, получил ипотечные аккредитации двух банков-партнеров: ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «КБ ДельтаКредит».
ГК «Эталон»
21.11.2018 11:15

ЖК Botanica от Группы «Эталон» вошел в тройку лучших проектов бизнес-класса

Согласно рейтингу девелоперов и жилых проектов, опубликованному изданием «Деловой Петербург», жилой комплекс Botanica вошел в тройку лучших проектов бизнес-класса, а Группа «Эталон» названа победителем в номинации «Девелопер года в высоком классе по объемам строительства бизнес-класса».
Маркина А.П./предоставлено ТРК «Питер Радуга»
21.11.2018 11:00

Спеши увидеть это лично. ТРК «Питер Радуга» построит «Город тысячи чудес»

«Город тысячи чудес» - уникальный проект, разработанный талантливыми дизайнерами и первоклассными техническими специалистами для ТРК «Питер Радуга». Иллюминирующие масштабные декорации, сверкающие огнями улочки и шумная центральная городская площадь ожидают гостей ТРК с 1 декабря по 6 января.
Ленстройтрест
21.11.2018 10:27

Открыто бронирование квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ГК «Ленстройтрест» открыла предварительное бронирование квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». В рамках корпуса № 8 на рынок поступят 242 квартиры различных планировок. Срок завершения строительства дома – 4 квартал 2020 года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.11.2018 17:52

Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в тройку лидеров

Компания USABILITYLAB объявила новый юзабилити-рейтинг интернет-банков России для физических лиц. По итогам проведенного экспертами компании исследования Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» занял третье место среди аналогичных банковских продуктов.
Группа компаний «ЦДС»
20.11.2018 15:00

Группа ЦДС стала победителем сразу в нескольких номинациях конкурса «Строймастер»

Сотрудники Группы ЦДС и объекты застройщика признаны лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
pixabay.com
20.11.2018 14:42

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.
Setl City
20.11.2018 13:15

Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом жилом комплексе высокого комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Компания Л1
20.11.2018 12:38

Компания Л1 планирует сдать досрочно ЖК «Премьер Палас»

Строительство третьей, последней, очереди жилого комплекса бизнес-класса «Премьер Палас» близится к завершению.
20.11.2018 11:02

База знаний EFPP.RU: Управление временем

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
20.11.2018 10:51

На Васильевском острове появится изумрудный жилой комплекс с фонтаном

«Петербургская Недвижимость» объявила о скором старте продаж жилого комплекса высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве» на Васильевском острове.