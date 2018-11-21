Вице-спикер Яровая собирается ужесточить правила получения лицензии на оружие

Ирина Яровая подготовила новый законопроект, который усложнит россиянам от 18 до 21 года возможность получения охотничьего билета, а также лицензии на покупку огнестрельного гладкоствольного оружия. Эту информацию 21 ноября подтвердила пресс-служба российского парламентария.

«Для обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья граждан мы предлагаем ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни, что позволит уполномоченным органам обладать важной информацией, характеризующей личность уже на стадии принятия решения», – заявила вице-спикер Государственной думы.

Ирина Яровая собирается ввести несколько требований: во-первых, молодым людям, желающим получить охотничий билет и лицензию, необходимо будет предоставить справку с места учебы или работы; во-вторых, теперь нужна будет еще и справка о доходах, а в-третьих, последним этапом станет собеседование с сотрудником Росгвардии.

По мнению парламентария, предложенные меры помогут предотвратить тяжкие и особо тяжкие преступления. Свою поддержку предложениям Яровой уже высказали профильные комитеты Госдумы.

Напомним, что об ужесточении правил получения лицензии на оружие заговорили после массового убийства в Керчи. Так, депутаты Госдумы предложили поднять возрастной ценз для продажи оружия до 21 года. Сенаторы поддерживают эту меру. Кроме того, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди считает, что разрешение на покупку оружия нужно выдавать лицам не младше 22 лет. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, предложила увеличить возрастной ценз до 25 лет.