"Гуд-бай, Америка!" Экипажи атомных субмарин ВМФ России посоревнуются в игре "Теория корабля"

Экипажам атомных субмарин Военно-морского флота России предстоит блеснуть эрудицией и остроумием. На базе предприятия «Севмаш» в Северодвинске будет проведена интеллектуальная игра «Теория корабля», в которой примут участие военнослужащие Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщает 21 ноября Минобороны России.

Мероприятие, проводимое при поддержке Главного командования ВМФ и командования Северного флота, посвящено 60-летию атомного подводного флота, сообщают в оборонном ведомстве.

В игре примут участие более ста военнослужащих в составе 17 команд, в каждой – от пяти до восьми участников, в том числе члены экипажей строящихся и действующих атомных подводных лодок «Тула», «Самара», «Братск», «Дмитрий Донской», «Белгород». Игрокам предстоит ответить на вопросы по истории первой отечественной атомной подводной лодки, кораблях в мировом кинематографе и музыке (у редакции "Фонтанки" нет сомнений в том, что доблестные российские подводники вспомнят и про бумажный пароход из легендарного хита Вячеслава Бутусова), а также по флотской теме в других направлениях искусства.

В составе жюри – врио заместителя командира Беломорской военно-морской базы по работе с личным составом капитан 2 ранга Андрей Морозов, заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш» по управлению персоналом Владимир Сыродубов, специалисты проектно-конструкторского бюро «Севмаш».