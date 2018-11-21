Коммунальщики Петербурга выбрали добро вместо развлечения

Администрация ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» выбрала жизнь детей вместо развлечения: корпоративный поход на концерт группы «Ленинград» обернулся спасением пяти детей из Северной столицы. Вся сумма с возвращённых билетов была направлена в Благотворительный фонд «Алёша». Об этом «Фонтанке» сообщили в самом фонде.

Напомним, в октябре председатель жилищного комитета Валерий Шиян направил письмо в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» с рекомендацией вернуть средства, потраченные на 40 билетов в VIP-зону на концерт группы «Ленинград». Он предложил коммунальщикам направить деньги в любое детское учреждение, нуждающееся в финансовой благотворительной помощи.

Коммунальщики прислушались к рекомендациям и обратились в компанию «Аллошоу», где покупались билеты, с просьбой вернуть деньги.

«Концертное агентство «Аллошоу» вернуло 100-процентную стоимость билетов, когда узнало, на какие цели пойдут эти средства. Сумма в размере 480 000 рублей была направлена в Благотворительный фонд «Алёша» на спасение жизни детей с тяжёлыми заболеваниями. Такое решение принял Карягин Михаил Михайлович, генеральный директор ГУП ВЦКП. Пусть это станет хорошим примером того, как можно объединиться одной общей доброй целью», – сказали в фонде.