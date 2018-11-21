Восьмиклассница ушла из жизни в Смоленской области. Перед смертью она жаловалась Путину на низкую зарплату матери

Уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» возбуждено в Смоленской области после гибели 14-летней девочки — инвалида по зрению. За некоторое время до смерти школьница жаловалась президенту Владимиру Путину на мизерную зарплату своей матери, больничной санитарки. Также девочка говорила о травле в школе и одиночестве.

Происшествие произошло 18 ноября в Сафоново — небольшом городе Смоленской области. Уход из жизни школьницы стал предметом совещания у губернатора Алексея Островского. Глава региона поручил департаменту по здравоохранению провести внутреннее расследование, ведь незадолго до трагедии девочка 14 лет жаловалась Владимиру Путину на мизерную зарплату своей мамы — санитарки Сафоновской центральной районной больницы. Узнав об обращении к главе государства, начальство якобы высказало претензии маме ребенка, а та отругала дочь. Эти события могли стать причиной беды, считает Островский.

«Очень важно прояснить именно факт, приведший к гибели ребенка. Насколько руководством больницы было оказано давление на мать по факту обращений ребенка в вышестоящие инстанции, и насколько по результатам этого давления мама и бабушка высказали претензии девочке. Вот это самое главное. Наша задача, чтобы ни один сотрудник ЦРБ или чиновник районной администрации не уклонился от ответственности», — сказал губернатор, слова которого приведены на официальном сайте Смоленской администрации.

При этом Следственный комитет уже возбудил уголовные дела о доведении до самоубийства и халатности должностных лиц, которые должны контролировать ситуацию в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказывать им поддержку.

Восьмиклассница жила с матерью и старшей сестрой. В квартире нашли записку, в которой девочка пожаловалась на травлю в школе и одиночество.