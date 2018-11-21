В петербургских школах не хватает психологов. За это получила представление глава комитета по образованию

В образовательных учреждениях Петербурга не хватает психологов. При потребности в 850 специалистах в школах работает только 769. Это стало поводом для внесения представления главе комитета по образованию Жанне Воробьевой, сообщили в городской прокуратуре 21 ноября.

Проблемы с оказанием психологической поддержки подросткам возникли и в нескольких Центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Учреждения должны работать со школьниками, которым с трудом даётся учёба, а также с несовершеннолетними потерпевшими или свидетелями преступлений. Однако центры Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Невского и Василеостровского районов «фактически самоустранились от реализации поставленных перед ними задач».

В Калининском, Кировском и Московском районах педагоги-психологи проводили индивидуальную работу только с несовершеннолетними дошкольного и младшего школьного возраста, а в Кронштадтском районе она не проводилась вообще. Выявлены нарушения и при оказании социальной помощи.

«При этом оценка эффективности предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся ни администрациями районов, ни комитетом по образованию не давалась», — отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки в адрес председателя комитета по образованию внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Вопрос качества психологической помощи для подростков стал наиболее актуальным после нескольких случаев массовых убийств, организованных российскими школьниками и студентами. Последнее ЧП произошло в середине октября в Керчи: 18-летний Владислав Росляков пришёл в Политехнический колледж с помповым ружьем и самодельными бомбами. Жертвами бойни стал 21 человек. После трагедии министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в каждой школе должен работать психолог.