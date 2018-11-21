Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован двумя банками

АО «Строительный трест»

Десятый лот жилого квартала NEWПИТЕР, который компания «Строительный трест» возводит в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области, получил ипотечные аккредитации двух банков-партнеров: ПАО Банк «ФК Открытие» и АО «КБ ДельтаКредит».

Минимальный первый взнос в ПАО Банк «ФК Открытие» – от 15% от стоимости квартиры. Базовая процентная ставка ставка – от 9,65%. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 30 млн рублей. Срок кредитования – от 5 до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru/ipoteka/new

По условиям банка АО «КБ ДельтаКредит» процентная ставка начинается от 10,25% при первом взносе от 50% и предоставлении справки по форме 2-НДФЛ. Срок кредитования – от 3 до 25 лет. Сумма кредита – от 300 тыс рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru/mortgage-credit/novostrojka/

10 лот ЖК NEWПИТЕР – кирпичный дом высотой девять этажей, в котором запроектировано 183 квартиры от одной до четырех комнат метражом от 39,1 до 116,7 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 74 тыс. рублей. Продажи были открыты в ноябре. Проектом предусмотрен закрытый и свободный от автомобилей двор, комплексное озеленение, игровые, спортивные и рекреационные площадки. Общая площадь квартир составляет 10,9 тыс. кв. м. Объект находится в активной стадии строительства – ввод лота в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.

*НьюПитер

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/