Великобритания направляет на Украину своих солдат и корабль ВМС «для защиты свободы и демократии»

Вслед за выделением 400 тысяч фунтов на модернизацию условий размещения украинских военных, британцы собираются тренировать солдат Украины для защиты суверенитета этой постсоветской республики. Об этом 21 ноября сообщает издание The Telegraph со ссылкой на готовящееся выступление министра обороны королевства Гэвина Уильямсона.

«До тех пор пока Украина остается целью российской агрессии, Соединенное Королевство будет оставаться ее верным партнером. <...> Работая вместе посредством учебных программ или военных учений, мы поможет Украине укрепить свою оборону», – говорится в заявлении министра.

В данный момент неизвестно, сколько британских военных отправят на Украину, однако, по данным The Telegraph, их будет около 30. Среди них будут как солдаты, так и морские пехотинцы королевской армии. В январе 2019 года первая партия прибудет на Украину.

По словам Уильямсона, британцы пошли на такой шаг «для защиты свободы и демократии». «Ценностями свободы и демократии торговать нельзя», – резюмировал министр.

Ранее Британия уже приступила к переподготовке армии Украины. Так, в 2015 году 10 тысяч украинцев прошли курсы по медицинскому обслуживанию, материально-техническому обеспечению и идентификации самодельных взрывных устройств. В 2018 году к ним были добавлены учения для пехотинцев, а также упражнения по защите от минометов.