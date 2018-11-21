Финляндия на полгода стала председателем Совета Европы
Сегодня, 21 ноября, начинается полугодовое председательство Финляндии в Совете Европы, сообщает Yle.
В этот период важным вопросом станет членство России в Совете Европы из-за неуплаты членских взносов. Россия, которая была крупнейшим финансовым донором организации, приостановила выплаты после того, как российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после крымских событий.
Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что Финляндия сделает все для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы.
Справка:
В основанный в 1949 году Совет Европы входит 47 государств. Организация содействует сотрудничеству в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия.
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