Финляндия на полгода стала председателем Совета Европы

Сегодня, 21 ноября, начинается полугодовое председательство Финляндии в Совете Европы, сообщает Yle.

В этот период важным вопросом станет членство России в Совете Европы из-за неуплаты членских взносов. Россия, которая была крупнейшим финансовым донором организации, приостановила выплаты после того, как российскую делегацию лишили права голоса в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) после крымских событий.

Ранее глава МИД Финляндии Тимо Сойни заявил, что Финляндия сделает все для того, чтобы Россия осталась в Совете Европы.