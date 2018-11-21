МИД России назвал неуклюжими новые санкции США

Попытки США предъявлять обвинения России в содействии поставкам нефти в Сирию выглядят как заявление о поддержке террористов и стремление помешать восстановлению республики. Об этом говорится в опубликованном 21 ноября комментарии МИД РФ в связи с расширением Вашингтоном антироссийских санкций.

"Основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. В итоге получается неуклюже, – подчеркнули в дипведомстве. – Попытки предъявлять обвинения в содействии снабжению нефтью Сирии, чьи вооруженные силы восьмой год ведут борьбу с террористической агрессией, выглядят как заявление о поддержке террористов и одновременно стремление помешать восстановлению разоренной страны, многие жители которой лишены света и тепла".

Как отмечается в документе, стараясь надавить на Россию, "Вашингтон раз за разом демонстрирует свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене". "Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о "всемогуществе" США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно", – подчеркнули в МИД.

Накануне Соединенные Штаты внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти сирийскому правительству, среди них российские компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора последней Андрей Догаев.