ЖК Botanica от Группы «Эталон» вошел в тройку лучших проектов бизнес-класса

ГК «Эталон»

Согласно рейтингу девелоперов и жилых проектов, опубликованному изданием «Деловой Петербург», жилой комплекс Botanica* вошел в тройку лучших проектов бизнес-класса, а Группа «Эталон» названа победителем в номинации «Девелопер года в высоком классе по объемам строительства бизнес-класса».

В этом году оценку проектов и работы строительных компаний «Деловой Петербург» доверил экспертному жюри, в число которых вошли профессионалы рынка недвижимости, представители крупных девелоперских компаний и комитетов РГУД. Дополнительно был проведен опрос крупнейших агентств, специализирующихся на продаже квартир в новостройках.

Напомним, что ранее жилой комплекс Botanica был назван Премьерой 2018 года по версии Urban Awards, а в сентябре проект был сертифицирован по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

Справка о ЖК Botanica

Жилой комплекс Botanica возводится компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Петроградском районе Санкт-Петербурга по адресу: Аптекарский пр., д.5, лит. А. Комплекс представляет собой два корпуса высотой 8 и 9 этажей на 356 квартир, общей реализуемой площадью 47 тыс. кв. м, включая встроенные коммерческие помещения и парковку на 363 автомобиля. На последних этажах жилого комплекса расположатся террасы с видами на Аптекарскую набережную, живописный Ботанический сад и целый ряд исторических объектов. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии с использованием натуральных отделочных материалов: камня и кирпича ручной формовки.

В закрытых внутренних дворах будет реализован проект авторского ландшафтного дизайна, который предусматривает создание собственного зеленого бульвара между двумя корпусами, современные бионические формы в оформлении территории, уютные тихие дворики, прогулочные дорожки, цветники, площадки для спорта и отдыха.

Завершение строительства ЖК Botanica запланировано на II квартал 2020 года.

*Ботаника

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb