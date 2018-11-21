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Город
21.11.2018 11:15
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Депутаты спросили Беглова про деньги на детский SPA-комплекс «Авенариум». Строительство его так и не началось

Петербургские парламентарии 21 ноября направили врио губернатора города Александру Беглову запрос о строительстве детского банного комплекса «Авенариум» в Курортном районе. Автор запроса Александр Ходосок просит сообщить, куда будут направлены средства, выделенные для постройки центра.

По словам Ходоска, в бюджете 2018 года предусмотрены инвестиции компании АО «Авенариум+» (принадлежит городу) в размере 563 тыс. рублей, однако разрешение на строительство комплекса так и не получено. По данным чиновников, документацию планируется выдать в ноябре. Депутат просит Беглова сообщить, каким образом планируется построить комплекс, в какие сроки, а также высказывает мнение, что зимой возводить центр не самая лучшая идея.

При обсуждении запроса депутат Алексей Ковалев спросил Ходоска, известно ли ему о связях семьи вице-губернатора Мокрецова с руководством акционерного общества. «Мне об этом неизвестно, но на совещания по строительству комплекса мне попасть ни разу не удалось», – заметил единоросс.

При утверждении бюджета 2018 года парламентарии возмущались заложенному в проекте 1 млрд рублей, которые предполагалось выделить акционерному обществу, принадлежащему городу и комитету имущественных отношений, которым руководил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Деньги предназначались для строительства SPA-центра, гостиницы и ресторана. Тогда депутаты намекали, что якобы семьи руководителя «Авенариума» и вице-губернатора дружат, что может походить на конфликт интересов. В итоге затраты на комплекс сократили, но общество их так и не освоило в 2018 году.

 

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