Пятый квартал образцового качества

Стремительными темпами продолжает развиваться проект комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приступил к строительству нового жилого комплекса «Образцовый квартал 5».

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Территория застройки находится в Пушкинском районе в нескольких минутах езды от Царского Села. Заранее продуманный план развития территории обеспечит будущих новоселов всем необходимым для комфортной жизни. Строительство собственной общественно-деловой зоны способствует развитию инфраструктуры и создаёт дополнительные рабочие места. В шаговой доступности расположатся детские сады и школы, торговые и спортивные центры, детские и спортивные площадки, места для пешеходных и велосипедных прогулок, кафе, рестораны. А транспортная доступность, собственная железнодорожная станция, однородная социальная среда и близость к паркам и дворцам Пушкина и Павловска создают все условия для жизни и отдыха.

Отсутствие многоэтажного жилья и промышленных предприятий создают дополнительные преимущества для жителей района. Озеленение всех наших проектов, в том числе и «Образцового квартала 5», начинается уже с первых этапов строительства. На территории проекта расположен собственный питомник компании «Терминал-Ресурс», где растут кустарники и небольшие саженцы. Крупномерные же деревья компания закупает в специализированном питомнике «Русские деревья».

Строительство нового жилого комплекса «Образцовый квартал 5» ведётся на соседнем с ЖК «Образцовый квартал 2» участке, на углу улиц Кокколевская и Соколиная. Жилой комплекс состоит из четырех многоквартирных домов различной конфигурации и включает в себя 383 квартиры. Каждый жилой дом имеет четыре этажа и мансарду, состоит из 3-5 подъездов со входом и выходом со двора.

Дома оснащены малошумными лифтами Schindler, вмещающими до 15 человек. Отделку мест общего пользования выполнят высококачественными современными материалами, а лестничные клетки будет традиционно для компании светлым благодаря панорамным окнам и стеклянным входным группам.

Для автомобилистов предусмотрены удобные подъезды и парковка во дворе и по периметру участка на 241 машино-место. Во внутреннем пространстве двора обустроят детские игровые и спортивную площадки, зона отдыха для взрослых.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Во дворе соседнего жилого комплекса «Образцовый квартал 2» работает современный детский сад с бассейном на 140 мест.

В новом жилом комплексе «Образцовый квартал 5» будущие жители могут выбрать квартиры со свободными планировками, чтобы изменять интерьер квартиры согласно своим представлениям об идеальном доме. В дальнейшем «играть» с пространством и создавать идеальные условия для жизни можно будет как угодно. А в мансардном этаже потолки достигают 3,8 метра, что позволит воспроизвести в квартире атмосферу загородного дома и реализовать самые смелые дизайн-проекты.

ООО «Терминал-Ресурс» продолжает применять технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущих «Образцовых кварталах». Все жилые комплексы строятся по кирпично-монолитной технологии с многослойной системой штукатурки. Фасады утеплены по системе Саpatec производителя Caparol. На крыше каждого жилого дома установлены газовые котельные, а отопление производится по современной технологии тёплых водяных полов, которая так полюбилась семьям с детьми в заселенных кварталах.

Только на старте продаж установлены максимальные скидки, которые будут уменьшаться с каждым построенным этажом! «Жизнь в стиле ОК» набирает обороты. Присоединяйтесь и Вы к комфортной жизни в малоэтажном районе с городской пропиской.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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