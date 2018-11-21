Сбивший человека в Шереметьево самолет вернулся в Афины. Летать он пока не будет

Следовавший из Москвы в Афины Boeing с поврежденным от столкновения на взлетной полосе фюзеляжем благополучно сел в аэропорту греческой столицы. Об этом 21 ноября рассказали в аэрохабе Элефтериос Венизелос.

Бортовые системы самолета ранее не сообщили о невозможности совершения рейса. При осмотре в Греции техники увидели вмятины от столкновения, биологические следы и прочие повреждения.

«Вынесено решение о временной приостановке полетов этого лайнера», – цитирует «Интерфакс» представителя аэропорта.

Напомним, вечером 20 ноября вылетающий Москвы самолет при рулении на взлет сбил мужчину, который в результате погиб. Судя по опубликованному СК видео, части одежды, например пух из куртки и шнурок от обуви, разбросало на большом расстоянии. Вероятно, погибший зацепился за шасси и проехал вместе с самолетом по полосе. Чуть позже была установлена личность жертвы ДТП. Это мужчина 25 лет, которого депортировали из Испании в Армению с пересадкой в российской столице. Трагедия не помешала «Боингу-737» вылететь в Грецию.