В Автово заварили фонтанировавшую трубу. Тепло вернулось в 99 домов
Три с половиной метра трубопровода заменили теплоэнергетики в Кировском районе Петербурга после разлива кипятка.
Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга» 21 ноября, сварочные работы у дома №16/13 на Краснопутиловской улице завершили в 3.40. В 99 зданий вернули отопление. Горячую воду в квартирах не отключали.
Гейзер высотой в несколько этажей пробился накануне вечером. Течь дала труба диаметром 400 мм. Кипяток подтопил два автомобиля.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга