В Автово заварили фонтанировавшую трубу. Тепло вернулось в 99 домов

Три с половиной метра трубопровода заменили теплоэнергетики в Кировском районе Петербурга после разлива кипятка.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети Петербурга» 21 ноября, сварочные работы у дома №16/13 на Краснопутиловской улице завершили в 3.40. В 99 зданий вернули отопление. Горячую воду в квартирах не отключали.

Гейзер высотой в несколько этажей пробился накануне вечером. Течь дала труба диаметром 400 мм. Кипяток подтопил два автомобиля.