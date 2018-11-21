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Город
21.11.2018 10:33
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Вице-губернатор Петербурга Мокрецов уйдёт в отставку сразу, как закончит с бюджетом

Вице-губернатор Михаил Мокрецов, отвечающий за имущественный и финансовый блоки в правительстве Петербурга, уйдёт в отставку после 10 декабря. Об этом он сообщил «Фонтанке» 21 ноября.

«Заявление о моем увольнении по-прежнему в работе. Но по соглашению сторон по просьбе губернатора дата увольнения перенесена на 10 декабря для завершения бюджетного процесса», – отметил Мокрецов.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что вице-губернатор написал заявление об увольнении по собственному желанию, причиной он указал переход на другую работу.

Предполагается, что на место вице-губернатора после ухода Мокрецова перейдёт советник Беглова Евгений Елин, бывший чиновник Смольного и заместитель министра экономического развития из команды Алексея Улюкаева.

По информации «Фонтанки», помимо Мокрецова намерения покинуть Смольный высказали ещё двое чиновников из команды губернатора Георгия Полтавченко. Однако врио губернатора Александр Беглов заявления им возвратил.

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