Россиянина не выбрали новым главой Интерпола

Россиянина не выбрали новым главой Интерпола. В состоявшемся 21 ноября голосовании генерал-майор полиции Александр Прокопчук проиграл кандидату от Южной Кореи Ким Чон Яну, несмотря на то, что считался фаворитом.

Об этом только что сообщил официальный твиттер-аккаунт международной организации. Президент Интерпола избирается на два года.

Напомним, о том, что россиянин, скорее всего, возглавит Интерпол, зарубежная пресса написала на минувших выходных. Эта новость вызвала возмущение в политических кругах США, а также в Литве, но особенно — на Украине. Несмотря на то, что Александр Прокопчук — уроженец УССР, а его родной брат Игорь — постоянный представитель Украины при ОБСЕ. Когда информация о родстве высокопоставленных лиц появилась в прессе, в Киеве невозмутимо заявили, что «за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука».