Россиянина не выбрали новым главой Интерпола
Россиянина не выбрали новым главой Интерпола. В состоявшемся 21 ноября голосовании генерал-майор полиции Александр Прокопчук проиграл кандидату от Южной Кореи Ким Чон Яну, несмотря на то, что считался фаворитом.
Об этом только что сообщил официальный твиттер-аккаунт международной организации. Президент Интерпола избирается на два года.
Напомним, о том, что россиянин, скорее всего, возглавит Интерпол, зарубежная пресса написала на минувших выходных. Эта новость вызвала возмущение в политических кругах США, а также в Литве, но особенно — на Украине. Несмотря на то, что Александр Прокопчук — уроженец УССР, а его родной брат Игорь — постоянный представитель Украины при ОБСЕ. Когда информация о родстве высокопоставленных лиц появилась в прессе, в Киеве невозмутимо заявили, что «за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука».
Справка:
56-летний генерал-майор МВД Александр Прокопчук является начальником Национального центрального бюро Интерпола с 14 июня 2011 года, а вице-президентом организации – с 10 ноября 2016 года.
В органах внутренних дел он служит с 2003 года. Занимал должности начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России; начальника управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.
Кресло главы Интерпола освободилось после того, как президент организации Мэн Хунвэй был задержан в Китае и подал в отставку.
Прокопчук мог стать первым российским представителем во главе международной организации.