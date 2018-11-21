В Петербурге планируют построить завод по производству трамваев. Первые вагоны хотят выпустить в 2021 году

Профильные комитеты Смольного представили предложения по созданию в Петербурге завода мощностью до 100 трамвайных вагонов в год. Возможно расширение производства за счет вагонов метро, а также железнодорожных — преимущественно на экспорт.

О результатах совещания в городском правительстве 21 ноября сообщает администрация губернатора. Предполагается, что площадь нового предприятия составит около 22,5 тысяч квадратных метров. При нем планируется появление научного и кадрового центров на базе профильных высших и средних учебных заведений. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в сумму от 1 до 2,1 млрд рублей. Среди требований к проекту – уровень локализации производства не менее 70-80%. Деятельность завода позволит создать от 350 до 700 рабочих мест и до пяти рабочих мест в смежных отраслях на каждое, созданное на заводе.

По данным комитета по транспорту, городу нужно 452 новых трамвайных вагона разной вместимости и комплектации в период 2021-2025 гг., ориентировочной общей стоимостью 40 млрд рублей. Для метро потребность составляет до 800 вагонов на период 2022-2030 гг.

Сообщается, что в ближайшее время будут определены окончательные параметры производства. Расчетный срок выпуска первой продукции – 2021 год.