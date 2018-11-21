В Петербурге задержали водителя «Ситроена», сбившего солиста «Поющих гитар» и его супругу

Предполагаемого виновника аварии в Выборгском районе Петербурга, где травмы получили солист группы «Поющие гитары» Валерий Ступаченко и его супруга Вера, задержала накануне полиция.

Как рассказали в УГИБДД по городу и Ленобласти, в отношении 27-летнего местного жителя составлен административный протокол по ст. 12.27, ч. 2, КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»). Материалы направлены в суд.

19 ноября сотрудники ГИБДД нашли брошенный белый «Ситроен Берлинго». Машина оформлена на юридическое лицо. До ДТП она ехала без номеров. По информации группы «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», мужчина не работал в фирме, а должен был от ее лица продать иномарку. Водитель заявил, что не заметил пешеходов, а после аварии испугался, поэтому и уехал.

ДТП у 14-го дома по проспекту Просвещения произошло 18 ноября. На нерегулируемом пешеходном переходе машина сбила солиста ВИА «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену Веру. Водитель скрылся с места происшествия. Пострадавших доставили в Елизаветинскую больницу. Ступаченко получил травмы средней тяжести, у его супруги диагностировали более серьёзные увечья.