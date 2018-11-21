Греция тоже хочет «Турецкий поток». Продление газопровода приедет обсуждать Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас прибудет в Москву на переговоры 7 декабря. Об этом 21 ноября сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил агентству источник в Афинах, главной темой предстоящих переговоров Алексиса Ципраса с российским руководством станет строительство газопровода «Турецкий поток». Кроме того, лидеры двух стран обсудят Сирию, Восточное Средиземноморье, а также отношения Европейского союза и НАТО с Россией, где Греция сохраняет твёрдую позицию в пользу диалога.

19 ноября в торжественной церемонии запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток» приняли участие президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Строительство морской части трубы завершено.

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции. Он будет состоять из двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивали в 7 млрд долларов. Первая нитка будет снабжать газом рынок Турции, вторая будет предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Сейчас рассматривается два варианта маршрута — через Болгарию и Сербию и Венгрию или через Грецию в Италию.