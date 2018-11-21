В дома на Стачек возвращается тепло: перевод на временную схему отопления завершили досрочно

На несколько часов раньше намеченного энергетики подключили временную теплосеть в Кировском районе Петербурга, чтобы жители почти трехсот домов не мерзли днем 21 ноября.

«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением запланированного графика работ осуществили подключение временного трубопровода для последующей реконструкции по адресу: проспект Стачек, дом 118», – рассказали на предприятии.

Сварочные работы завершили в шесть утра, сейчас систему запитывают. Подача горячей воды и тепла в полном объеме запланирована на 11 часов.

Напомним, на Стачек будут реконструировать устаревшую магистраль. На время работ почти 300 жилых домов будут отапливаться по временной схеме. Переключение на нее начали накануне днем и обещали завершить сегодня к 16 часам.