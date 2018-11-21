Жителей Сибири спросили, как они воспитывают патриотизм в детях. Те возмутились

Анкеты о патриотизме раздали родителям второклассников лицея в Новосибирске. Взрослым предложили 12 вопросов о том, как они воспитывают в детях любовь к Родине.

Как сообщает 21 ноября «Коммерсантъ», опросные листы получили жители сибирской столицы, чьи дети учатся в информационно-экономическом лицее. Участникам исследования предлагают, во-первых, ответить на вопросы, что такое патриотизм и являются ли сами взрослые патриотами. Кроме того, родители должны рассказать, какие традиции, формирующие патриотические чувства ребенка, они культивируют. Как воспитывают у подрастающего поколения любовь к родине и довольны ли знаниями своего ребенка о России. Взрослых, обратившихся в газету, эти анкеты смутили: многие не стали их заполнять, сочтя, что педагоги хотят ввести урок патриотического воспитания и его посещение будет лишь номинально.

В самом образовательном учреждении заверили: о введении дополнительных занятий речи не идет.

«Лицей реализует основные задачи стратегии развития воспитания в РФ,— пояснили в дирекции.— В ней обозначены приоритеты работы образовательных организаций, связанных с духовно-нравственными гражданско-патриотическими формами воспитания. Чтобы повысить качество этой работы, мы реализуем проект по включению родителей в формирование и развитие системы гражданско-патриотического воспитания лицеистов. Опрос — один из этапов этой работы. Гражданская позиция закладывается в семье. Мы хотим понять, насколько родители готовы стать активными участниками воспитательного процесса лицея».

На основе анализа анкет педагоги хотят планировать мероприятия — например, экскурсии. В лицее подчеркнули анонимность анкет и добровольность их заполнения.

В департаменте образования мэрии Новосибирска сообщили, что не инициировали проведение социологического исследования по вопросам патриотизма. Но, добавили чиновники, лицей имеет право проводить анкетирования учащихся.

Журналисты также обратились за разъяснениями в министерство просвещения, там не смогли оперативно ответить.

При этом уроки патриотизма уже есть, например, в школах Ульяновской области. Методические рекомендации по проведению курса из 10 занятий были разработаны и разосланы в муниципалитеты.

В апреле текущего года «Фонтанка» рассказывала о том, что в Московском районе Петербурга старшеклассникам предложили пройти тестирование на патриотизм и экстремизм. Школьникам предлагалось выбрать утверждение, с которым они согласны, и выставить градацию, насколько: «Интересы России превыше моих собственных», «Я готов встать на защиту своей родины и народа», «У меня возникает чувство гордости за современное политическое влияние России», «Я живу в России и не собираюсь никуда уезжать». Также им предлагалось выбрать, какой из типов экстремизма актуален в школьной среде: религиозный, этнический, политический. Кроме того, детям предложили разобраться в причинах возникновения экстремистских настроений. Школьники решили, что раздача анкет за несколько дней до акции протеста, организованной сторонниками Алексея Навального, неслучайна.