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Общество
21.11.2018 09:20
Печать

У берегов Камчатки поднимется сильный шторм. Жителей предупредили о девятиметровых волнах

У берегов Камчатки могут подняться волны высотой до девяти метров. Штормовое предупреждение объявило 21 ноября региональное управление МЧС.

«В четверг, 22 ноября, утром в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8–9 метров», — говорится в сообщении. В зону штормового воздействия попадут Усть-Камчатский и Алеутский районы.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, опасное волнение продлится до конца 22 ноября.

Руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры предосторожности, в особенности если их суда могут располагаться в районах штормового воздействия.

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