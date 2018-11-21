На Авиаконструкторов «Ниссан» с дамой за рулём нырнул в строительную яму

Иномарка вылетела с дороги и приземлилась в яму в Приморском районе Петербурга ночью 21 ноября. Об аварии в социальной сети около 3:30 рассказали горожане.

На перекрёстке проспекта Авиаконструкторов и улицы Шаврова Nissan Qashqai углубился в вырытый котлован. По словам очевидцев, управляла машиной девушка в нетрезвом состоянии.

Как сообщили «Фонтанке» в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария обошлась без пострадавших. По информации ГАТИ, на перекрёстке, где произошло ДТП, идёт ремонт трамвайных путей. Движение на этом участке ограничено до 15 декабря. Работы проводит Дирекция транспортного строительства.