Украина заявила, что Крымский мост проседает. Деформацию разглядели из космоса

Украина заявила, что мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и материковую часть России, начал проседать. Об этом 21 ноября сообщило министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины на своей официальной странице в Facebook.

Министерство сделало такие выводы на основе анализа космических снимков. Как говорится в сообщении, наиболее серьезные смещения происходят в районе искусственной насыпи со стороны Крыма, где скорость проседания составляет 89 мм в год, поднятия — 52 мм в год.

Также ведомство разглядело поднятие арки железнодорожного сообщения на 30 мм в год в центральной части моста. При этом арка автомобильного моста проседает на 32 мм в год, утверждают в Киеве.

Украина утверждает, что морское дно в районе переправы нестабильно, что и приводит к изменениям, и ожидает, что переправа станет менее устойчивой с приходом зимы.

РБК обратился за комментарием в инфоцентр Крымского моста. Там лаконично заявили, что выводы украинского ведомства являются «очередным мифом».

В ноябре строители завершили возведение опор железнодорожной части моста через Керченский пролив. Движение поездов намерены запустить спустя год, в декабре. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открыли 16 мая этого года. С 1 октября по нему разрешено ездить грузовому транспорту.