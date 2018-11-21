В России введут маркировку черной икры по аналогии с алкоголем. Росрыболовство хочет разобраться с браконьерами

В России вернулись к идее маркировки черной икры по аналогии с алкогольной проудкцией. Дорожную карту дорожную карту мероприятий по внедрению электронныз меток для продукции из особо ценных (осетровых) и просто ценных (лососевых и других) пород водных биологических ресурсов разработало Росрыболовство. Об этом 21 ноября сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

На первом этапе в эксперименте поучаствует Союз осетроводов: в ближайшее время предприятия союза начнут добровольную маркировку икры и продукции из осетровых рыб, уточнили в Росрыболовстве.

Проект будет запущен в ближайшие три месяца. Первые результаты эксперимента в Росрыболовстве ждут уже к концу первого квартала 2019 года. За это время предстоит определить тип маркировки и отладить технологические процессы. Маркировка пока будет добровольной, но в Союзе осетроводов не исключают, что в будущем она станет обязательной. По результатам эксперимента в 2019 году Росрыболовство проработает технологические решения и подготовит проект правил маркировки «с учетом специфики продукции, особенностей товарооборота и деятельности аквакультурных предприятий», добавляют в ведомстве.

В эксперименте также участвуют Минпромторг, «Ростех» и Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ) — оператор маркировки, которая уже применяется на рынке шуб, лекарств и табака.

Легальную черную икру сейчас могут производить только аквакультурные осетроводческие хозяйства. По состоянию на апрель 2018 года в реестре осетровых хозяйств Росрыболовства (имеют статус легальных производителей продукции из осетровых) было 78 предприятий. По оценкам Союза осетроводов, в год России в производится около 40 т легальной черной икры.

Маркировать черную икру по аналогии с алкоголем Росрыболовство предлагало еще в 2015 году и даже подготовило соответствующий законопроект. Маркировка и реестр легальных производителей черной икры нужны для борьбы с браконьерами. Помимо черной икры Росрыболовство не исключало и введение маркировки красной икры, где также остро стоит проблема с браконьерством.

Потребителям маркировка поможет не ошибиться в выборе качественной икры, объясняют в Росрыболовстве. В последнее время, отмечает представитель ведомства, растут поставки черной икры из Китая неизвестного происхождения: она продается под видом российской, но не обладает соответствующим качеством.