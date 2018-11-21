«Коммерсантъ»: Экс-главу российского Центра примирения в Сирии обвинили в мошенничестве на шесть миллионов рублей

Генерал-лейтенант Сергей Чваров стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Экс-главе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии вменяют хищение шести миллионов рублей, утверждает 21 ноября «Коммерсантъ».

По данным издания, деньги были похищены при реализации госконтракта с коммерческой фирмой на 400 миллионов рублей. Ранее генерал, который сейчас служит в должности заместителя начальника Военной академии Генштаба, проходил по этому делу как свидетель.

Как сообщает «Коммерсантъ», контракт был заключен между Военной академией Генштаба и АО «НПО РусБИТех», которое занимается разработкой информационных систем и систем защиты информации. Следствие полагает, что в компанию откомандировали несколько гражданских лиц, которые по факту являлись «мертвыми душами». Их зарплату в течение трех лет якобы и передавали генералу.

В деле фигурируют несколько свидетелей, которые передавали генералу конверты, в которых «по ощущениям были деньги».

Адвокат генерала Павел Лапшов рассказал изданию, что никаких прямых доказательств причастности генерала к инкриминируемому деянию у следствия нет.

Издание добавляет, что обвинение Чварову было предъявлено «на днях», но задерживать его не стали и суда он будет дожидаться дома.