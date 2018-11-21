Путин предложил узнавать за границей реальную стоимость ввозимых в Россию товаров

Налоговики и таможенники должны получать объективную информацию о стоимости товаров, которые ввозятся в Россию из-за рубежа, а федеральным службам нужно договориться об этом с их иностранными партнерами. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустим. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля 21 ноября.

«Нужно обязательно договориться с нашими инопартнерами, чтобы их таможенные органы давали нам объективные данные по стоимости товаров экспортеров в Россию. Чтобы мы вместе с таможней это могли учитывать», — сказал президент.

Мишустин доложил президенту, что его поручение о сопряжении систем налогового и таможенного контроля при возмещении НДС выполнено. «Сегодня мы получаем по импорту товаров на территорию Российской Федерации всю таможенную стоимость в нашу информационную систему и уже 100% вычетов по НДС по соответствующим товарам, которые по импорту идут, видим», — пояснил он.

Кроме того, президент ответил словом «хорошо» на предложение Мишустина внести законопроект об отмене деклараций по транспортном и земельному налогам для юридических лиц. Глава ФНС пояснил, что документ будет обсуждаться с министром финансов Антоном Силуановым.