Россия проиграла Швеции в Лиге Наций

Поражением сборной России по футболу завершился матч Лиги Наций против Швеции во вторник, 21 ноября, в Сольне. Россияне уступили со счетом 0:2. Голы забили Виктор Линделеф (41 минута) и Маркус Берг (72).

Таким образом, сборная России не смогла выйти в элитную группу «А». Повышение в классе, а также возможность сразиться за путевку в финальную часть Евро-2020 заработала Швеция. России придется отстаивать право сыграть на Евро в отборочном этапе, жеребьевка которого состоится 2 декабря.