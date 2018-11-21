Винницкая епархия опровергла намерение их митрополита поддержать автокефалию украинской церкви. С Порошенко Симеон действительно встречался

Решение Собора епископов от 13 ноября, которое разрывает отношения УПЦ (МП) с Константинополем, будут поддержаны Винницкой епархией в полной мере. Ранее сообщалось, что митрополит Симеон отказался подписывать соглашение и поддерживает автокефалию.

Как сообщается на сайте епархии 20 ноября, с президентом Украины Петром Порошенко митрополит действительно встречался, вместе с ним с главой государства беседовали два других митрополита Украинской православной церкви московского патриархата. Разговоры после этой встречи о поддержке автокефалии Симеоном в епархии назвали сплетнями, клеветой и попыткой очернить митрополита. «Инициативная группа духовенства в свою очередь составила письмо, в котором клирики епархии выразили всестороннюю поддержку владыке Симеону и возмутились клеветой, которая иногда звучит в адрес митрополита Симеона», – сообщается на сайте.

Винницкая епархия уточняет, что готова выполнять решение Собора епископов от 13 ноября, так как они являются «обязательными для всех иерархов, клириков и верующих Украинской Православной Церкви».

Ранее сообщалось, что митрополит Черкасский и Каневский УПЦ (МЦ) также поддерживает независимости части украинских церквей от Москвы. На сайте администрации президента Порошенко сообщалось, что украинский лидер поблагодарил митрополита за поддержку раскола.