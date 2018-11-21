Турция передала США список рекомендованных к экстрадиции лиц по делу Хашкаджи

Министерство иностранных дел Турции проинформировало о том, что Анкара передала США список лиц, рекомендованных к экстрадиции по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что турецкая сторона также передала имеющуюся информацию по этому делу.

Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция также может формально потребовать расследования этого убийства под эгидой ООН.

Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если сотрудничество с Саудовской Аравией по этому делу «зайдет в тупик». Чавушоглу добавил, что сейчас оно находится не на том уровне, на котором бы его хотелось видеть турецкой стороне.