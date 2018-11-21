18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +2
$ 65.59р
75.18р
01:36 21.11.2018
Расширенный поиск

Общество
21.11.2018 00:20
Печать

Турция передала США список рекомендованных к экстрадиции лиц по делу Хашкаджи

Министерство иностранных дел Турции проинформировало о том, что Анкара передала США список лиц, рекомендованных к экстрадиции по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, передает РИА «Новости».

Отмечается, что турецкая сторона также передала имеющуюся информацию по этому делу.

Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция также может формально потребовать расследования этого убийства под эгидой ООН.

Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если сотрудничество с Саудовской Аравией по этому делу «зайдет в тупик». Чавушоглу добавил, что сейчас оно находится не на том уровне, на котором бы его хотелось видеть турецкой стороне.

Справка:

Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашкаджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.11.2018 17:52

Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» вошел в тройку лидеров

Компания USABILITYLAB объявила новый юзабилити-рейтинг интернет-банков России для физических лиц. По итогам проведенного экспертами компании исследования Интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» занял третье место среди аналогичных банковских продуктов.
Группа компаний «ЦДС»
20.11.2018 15:00

Группа ЦДС стала победителем сразу в нескольких номинациях конкурса «Строймастер»

Сотрудники Группы ЦДС и объекты застройщика признаны лучшими сразу в нескольких номинациях конкурса профессионального мастерства «Строймастер».
pixabay.com
20.11.2018 14:42

Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Google Pay

Аэрофлот обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay.
Setl City
20.11.2018 13:15

Setl City начала строить видовой ЖК «Эмеральд на Малой Неве»

Setl City приступила к строительству, а эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в новом жилом комплексе высокого комфорт-класса в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.
Компания Л1
20.11.2018 12:38

Компания Л1 планирует сдать досрочно ЖК «Премьер Палас»

Строительство третьей, последней, очереди жилого комплекса бизнес-класса «Премьер Палас» близится к завершению.
20.11.2018 11:02

База знаний EFPP.RU: Управление временем

5-6 декабря состоится Ежегодный фестиваль перспективных проектов.
Фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
20.11.2018 10:51

На Васильевском острове появится изумрудный жилой комплекс с фонтаном

«Петербургская Недвижимость» объявила о скором старте продаж жилого комплекса высокого комфорт-класса «Эмеральд на Малой Неве» на Васильевском острове.
«Главстрой Санкт-Петербург»
20.11.2018 10:29

ЖК «Северная долина» признан лучшим проектом комплексной застройки

«Деловой Петербург» представил рейтинг лучших девелоперов Северной столицы. Жилой комплекс «Северная долина» от «Главстрой Санкт-Петербург» стал победителем в категории «Лучший проект комплексной застройки». Также компании присвоен высший уровень доверия – «А».
Деловое издание «Ведомости»
19.11.2018 18:36

Малый бизнес – в центре событий

В «Центре событий» в Санкт-Петербурге состоялся деловой завтрак «Свой бизнес в Петербурге», организованный деловым изданием «Ведомости».
ГК «Эталон»
19.11.2018 17:15

ЖК «Дом на Блюхера» - победитель конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018»

15 ноября 2018 года во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучшая строительная площадка – 2018».
Группа компаний «ЦДС»
19.11.2018 15:01

Группа ЦДС возглавила ТОП-10 петербургских застройщиков по объему нового строительства

За девять месяцев текущего года Группа ЦДС вывела на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области 364 тыс. кв. м жилья. Итоги трех кварталов подвел Центр оценки и аналитики BN.ru.
«Главстрой Санкт-Петербург»
19.11.2018 14:52

Алексей Медведев назначен руководителем дирекции по качеству «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о создании нового подразделения - дирекции по качеству. На должность руководителя структуры назначен Алексей Медведев.