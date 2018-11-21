Турция передала США список рекомендованных к экстрадиции лиц по делу Хашкаджи
Министерство иностранных дел Турции проинформировало о том, что Анкара передала США список лиц, рекомендованных к экстрадиции по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, передает РИА «Новости».
Отмечается, что турецкая сторона также передала имеющуюся информацию по этому делу.
Как сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, Турция также может формально потребовать расследования этого убийства под эгидой ООН.
Он подчеркнул, что это произойдет в том случае, если сотрудничество с Саудовской Аравией по этому делу «зайдет в тупик». Чавушоглу добавил, что сейчас оно находится не на том уровне, на котором бы его хотелось видеть турецкой стороне.
Справка:
Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве. Согласно распространенному заявлению генпрокуратуры Саудовской Аравии, по делу об убийстве Хашкаджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.