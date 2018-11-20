Личность погибшего в Шереметьево установлена. Молодого человека убило стойкой шасси взлетавшего Боинга, остатки одежды разбросаны по полосе

Следственный комитет работает на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево вечером 20 ноября. Личность сбитого самолетом мужчины установлена.

Как сообщает ведомство, смертельные травмы молодой человек получил когда его задело одной из стоек шасси во время взлёта борта сообщением Москва – Афины. Судя по опубликованному СК видео, части одежды, например, пух из куртки и шнурок от обуви, разбросало на большом расстоянии. Вероятно, погибший зацепился за шасси и проехал вместе с самолетом по полосе.

Данные погибшего удалось установить без анализа ДНК. Ранее некоторые СМИ сообщали, что останки разбросаны по полосе и без экспертов личность установить невозможно. Следком выяснил, что погиб 25-летний мужчина. Факт установления личности подтвердили и представители аэропорта, однако как он оказался на полосе и является ли сотрудником воздушной гавани пока неизвестно. По данным источника издания «Интерфакс», мужчину депортировали из Испании на родину в Армению, в Москве у него была пересадка. Якобы во время перелёта до российской столицы он вёл себя буйно.

Командир судна после столкновения передал диспетчерам информацию об инциденте, пилот "Боинга-737" предположил, что сбил животное. Каких-либо повреждений самолёта зафиксировано не было, разворачивать рейс не стали и он планово отправился в Афины.