Двух муниципалов из «Шувалово-Озерки» лишили мандатов по требованию общественников и прокуратуры

Прокуратура Выборгского района отчиталась о досрочном прекращении полномочий двух депутатов МО «Шувалово-Озерки». Они не сдали декларации о доходах.

Речь идёт об Алексее Власюкове и Дарье Ивановой. Отсутствие их деклараций выявили летом борцы с коррупцией из «Трансперенси Интернешнл» и пожаловались в прокуратуру. Как сообщается 20 ноября на сайте надзорного органа, прокуратура провела проверку и выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции.

Прокуроры обратились в муниципалитет, после чего совет провёл заседание и принял решение о досрочном прекращении полномочий недобросовестных депутатов.

Помимо муниципалов из «Шувалово-Озерки» общественники потребовали лишить мандатов депутатов «Невского округа», «Гавани» и «Купчино».