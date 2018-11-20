Жилком Петербурга создаст комиссию по вычислению «врагов» капремонта

Жилищный комитет получил право созывать комиссию, которая будет устанавливать факты воспрепятствования работам по капитальному ремонту со стороны собственников помещений или управленцев многоквартирных жилых домов. Соответствующее постановление правительства, подписанное врио губернатора Петербурга Александром Бегловым, появилось на сайте Смольного 20 ноября.

Комиссия не будет работать на постоянной основе. Согласно документу, подведомственному жилищному комитету Фонду капитального ремонта предстоит создавать ее каждый раз, когда подрядчики в письменной форме будут уведомлять о невозможности выполнения работ из-за действий или бездействия хозяев квартир, управдомами или гражданами, которые содержат или ремонтируют общедомовое имущество.

На рассмотрение жалобы подрядных организаций комиссии отводится 10 рабочих дней. В случае, если комиссия установит наличие фактов саботажа обновления здания, соответствующий акт позволит сделать вывод о невозможности оказания ремонтных услуг.

Напомним, что большинство контрактов, которые заключил Фонд капремонта, истекли в середине ноября. К примеру, по состоянию на конец октября из 253 фасадов, которые должны были привести в порядок, работы успели завершить только на 175 объектах.