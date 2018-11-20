Смольный разрешил реконструировать здание музея Фаберже
Дворец Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки, 21 вновь решили приспособить под современное использование. Постановление правительства за подписью врио губернатора Александра Беглова 20 ноября опубликовали на сайте Смольного.
В документе говорится, что работы не должны изменить предметы охраны. На эти цели инвестор – некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен», который курирует Виктор Вексельберг, должна перечислить в бюджет города 201 млн рублей.
В прошлом году возмущение градозащитников вызвало намерение снести западный дворовый флигель дворца ради расширения музея Фаберже и создание возможности кругового прохода по залам. В марте этого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников отозвал историко-культурную экспертизу, в рамках которой проект получил согласование.
Предметами охраны дворового флигеля являются историческое местоположение и исторический материал наружных капитальных стен – северной, западной и южной. Фактически такие ограничения не мешают вернуться к идее демонтажа здания под видом приспособления под современное использование, считают в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
«Мы получили от КГИОПа письмо о том, что они согласовали эту проектную документацию. И я думаю, что будем судиться», – рассказал «Фонтанке» зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.
Справка:
Дворец Нарышкиных-Шуваловых, расположенный на углу набережной реки Фонтанки и Итальянской улицы в Петербурге, является памятником архитектуры XIX века. Здание сочетает в себе элементы позднего классицизма и неоренессанса. С 1846 года дворцом владел граф Петр Павлович Шувалов и его супруга Софья Львовна Нарышкина. В ноябре 2013 года в нем открылся частный музей Фаберже. В синей гостиной дворца экспонируются пасхальные ювелирные изделия. В других залах выставлены коллекции русского фарфора XIX века, эмали, камнерезные изделия, русские иконы, живопись, серебро, драгоценная утварь и мемориальные предметы.