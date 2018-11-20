Смольный разрешил реконструировать здание музея Фаберже

Дворец Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки, 21 вновь решили приспособить под современное использование. Постановление правительства за подписью врио губернатора Александра Беглова 20 ноября опубликовали на сайте Смольного.

В документе говорится, что работы не должны изменить предметы охраны. На эти цели инвестор – некоммерческая организация «Культурно-исторический фонд «Связь времен», который курирует Виктор Вексельберг, должна перечислить в бюджет города 201 млн рублей.

В прошлом году возмущение градозащитников вызвало намерение снести западный дворовый флигель дворца ради расширения музея Фаберже и создание возможности кругового прохода по залам. В марте этого года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников отозвал историко-культурную экспертизу, в рамках которой проект получил согласование.

Предметами охраны дворового флигеля являются историческое местоположение и исторический материал наружных капитальных стен – северной, западной и южной. Фактически такие ограничения не мешают вернуться к идее демонтажа здания под видом приспособления под современное использование, считают в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

«Мы получили от КГИОПа письмо о том, что они согласовали эту проектную документацию. И я думаю, что будем судиться», – рассказал «Фонтанке» зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов.