ФНС увеличила перечисления в консолидированный бюджет России почти на четверть

Федеральная налоговая служба России (ФНС) за январь — октябрь 2018 года увеличила размер перечислений в консолидированный бюджет страны по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 22,9% — до 15,6 трлн руб., заявил глава ведомства Михаил Мишустин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Стенограмму встречи 20 ноября приводит пресс-служба Кремля.

«За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 15,6 трлн руб. Это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года или в абсолютных цифрах на 3,3 трлн рублей.... Это большой показатель, причем без роста основных ставок базовых бюджетообразующих налогов», — сообщил Мишустин.

Глава ФНС уточнил, что к концу года ожидается рост этого показателя еще на 4 трлн рублей.

Мишустин отметил, что половину прироста обеспечили не нефтегазовые доходы. В ФНС зафиксировали рост поступлений от налога на прибыль на 23%, от НДС — на 14,1%.